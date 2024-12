Arrivato l’ok alle nuove linee Tram a Palermo, saranno senza barriere

Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il 4 dicembre 2024 una delibera che dà il via libera al progetto di espansione della rete tranviaria cittadina. La delibera, presentata dall’Assessore alla Mobilità Sostenibile Maurizio Carta, autorizza quindici piccole varianti urbanistiche necessarie al passaggio delle nuove linee e dà mandato agli uffici di procedere con la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. L’importo complessivo del progetto ammonta a 730 milioni di euro, di cui 504 milioni già disponibili.

Le nuove tratte approvate

Il progetto prevede l’estensione di diverse linee tranviarie esistenti e la creazione di nuove connessioni. La Tratta D prolungherà la linea 3 per 9,375 km (andata e ritorno) dalla Stazione Orleans a Bonagia. La Tratta E estenderà la linea 1 per 20,835 km (andata e ritorno) da Viale Croce Rossa a Mondello. La Tratta F collegherà la linea 1 alla Stazione Centrale, con un prolungamento di 9,380 km (andata e ritorno) da Via Duca della Verdura. Infine, la Tratta G estenderà la linea 1 per 5,520 km (andata e ritorno) fino a Sferracavallo.

Priorità e risorse finanziarie

Le tratte A e B, già appaltate, saranno realizzate non appena disponibili le risorse economiche necessarie. Considerando le risorse attualmente disponibili, il Comune ha stabilito delle priorità di intervento, concentrandosi sulle tratte che collegano le periferie al centro città. La tratta E, che collegherà il centro allo Zen, e la tratta D, che connette Bonagia alla Stazione Orleans, saranno quindi privilegiate. I tratti terminali verso Sferracavallo e Mondello, così come la tratta A (o tratta A Sud), sono stati posticipati per motivi finanziari.

Rimodulazione del progetto e dialogo con il Ministero

Il Comune di Palermo ha intrapreso un dialogo con il Ministero per rimodulare le priorità del progetto in base alle risorse finanziarie disponibili. Questa rimodulazione ha portato alla definizione di un nuovo modello di esercizio che prevede il collegamento della tranvia fino allo Zen e la chiusura dell’”anello centrale” fino alla Stazione Centrale tramite la linea F.

Il Futuro della Tratta A e la ciclabile di Via Roma

Nonostante il posticipo, il Comune conferma l’intenzione di completare l’intero sistema tranviario, inclusa la tratta A lungo Via Roma. A conferma di ciò, un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale impegna l’amministrazione a “sdoppiare” la pista ciclabile di Via Roma in previsione dei futuri lavori per la tranvia.

Una nuova visione della città

L’espansione della rete tranviaria, con linee senza barriere architettoniche e catenarie, rappresenta un passo importante verso una nuova visione della città. Il sindaco Lagalla e l’assessore Carta sottolineano come questo progetto renderà i quartieri periferici più accessibili e favorirà la localizzazione di nuovi servizi lungo le linee di mobilità sostenibile, rendendo la città più attrattiva e vivibile.