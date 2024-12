Una donna di 67 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione di via Pirandello a Casteldaccia. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini preoccupati per non averla vista da giorni.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno fatto la triste scoperta, trovando il corpo della donna nel bagno. Il decesso è stato constatato dal personale sanitario del 118.