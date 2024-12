Monreale ha tre nuovi assessori, la nomina di Arcidiacono

Monreale ha una nuova giunta. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ufficializzato ieri sera la nuova composizione dell’esecutivo con la tradizionale cerimonia di giuramento.Questo rimpasto, secondo le parole del sindaco, rappresenta un nuovo inizio per la squadra amministrativa, con l’obiettivo di perseguire ambiziosi traguardi per la città. Arcidiacono ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel realizzare i progetti che Monreale merita.

Tre assessori lasciano, tre nuovi ingressi

La nuova giunta vede l’uscita di tre assessori: Francesco La Barbera del Mosaico, Antonella Romano e Giovanni La Corte della Democrazia Cristiana. A loro subentrano tre nuovi assessori: Giuseppe Di Verde, Nadia Battaglia e Patrizia Roccamatisi. Sia La Barbera che Romano e La Corte manterranno il loro ruolo di consiglieri comunali. Per far posto ai nuovi assessori Di Verde e Battaglia, che lasciano i loro seggi in consiglio, subentreranno altri consiglieri. Anche Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastica della Margherita di Navarra, eletta con La Nuova Terra, lascia il suo posto in consiglio a Michele Tusa per assumere l’incarico di assessore.

Nuove Deleghe e Conferme nell’Esecutivo

Il sindaco Arcidiacono mantiene le deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Personale e Interventi manutentivi. Riccardo Oddo rimane vicesindaco e si occuperà di Servizi Sociali, Cimitero e Trasporto Pubblico. Salvo Giangreco, confermato nella sua posizione, continuerà a gestire Sport e Spettacoli. Giuseppe Di Verde torna a ricoprire il ruolo di vertice di Polizia Municipale e Protezione Civile, incarico che aveva già ricoperto nella precedente consiliatura. Fabrizio Lo Verso si occuperà di Attività Produttive, Edilizia Scolastica, Beni ed Attività Culturali, Unesco e Politiche Giovanili. Nadia Battaglia gestirà Finanze e Tributi, Turismo, Patrimonio e Beni Confiscati. Giulio Mannino mantiene le deleghe a Rifiuti, Verde e Arredo Urbano. Infine, Patrizia Roccamatisi si occuperà di Affari Istituzionali, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità.

Il Sindaco Arcidiacono: “Una Squadra Rinnovata per Grandi Obiettivi”

Il sindaco Arcidiacono ha espresso fiducia nella nuova squadra, sottolineando come questo rimpasto rappresenti un’iniezione di energia e competenze per affrontare le sfide future. L’obiettivo, ha ribadito, è quello di lavorare con impegno e determinazione per il bene di Monreale e dei suoi cittadini, perseguendo una visione di sviluppo e crescita per la città.