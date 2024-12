Water cannon sul Boeing di GoTo Fly, inaugurato il volo Trapani-Verona

GoTo Fly, il nuovo marketing carrier controllato da F.A. srl, la società di gestione dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, ha inaugurato il volo Trapani-Verona lunedì 2 dicembre con una cerimonia del water cannon all’aeroporto Vincenzo Florio. Il Boeing 737, MV1717, è decollato alle 14.35, segnando l’inizio di un collegamento strategico che unisce idealmente le saline trapanesi e quelle di Cervia, grazie alla rotta che passa per Forlì, e le tradizioni vitivinicole di Marsala e Verona, sede del Vinitaly.

Un collegamento strategico per il Vincenzo Florio

Presenti all’inaugurazione Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, il direttore Michele Bufo, Paolo Amodeo, chief operating officer di GoTo Fly, e Rosalia Dalì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Il presidente Ombra ha espresso soddisfazione per la nuova tratta, frutto dell’incontro con GoTo Fly al TTG di Rimini. Ha sottolineato l’importanza del Vincenzo Florio come scalo in crescita e terreno fertile per le compagnie emergenti, auspicando il sostegno del territorio a chi investe a Trapani.

GoTo Fly punta sulla Sicilia e sul Veneto

Paolo Amodeo, COO di GoTo Fly, ha spiegato che il volo Trapani-Verona offre collegamenti diretti alle comunità siciliane in Veneto, con costi contenuti e facilità di prenotazione. Inoltre, sostiene l’interesse del mercato veneto per la Sicilia occidentale, destinazione turistica di punta. Amodeo ha evidenziato le potenzialità di crescita in questo segmento dell’aviazione commerciale e l’auspicio di un’ulteriore intensificazione delle tratte tra Sicilia e Veneto.

Un ponte tra due territori ricchi di eccellenze

La Presidenza di F.A. s.r.l. ha sottolineato come il volo Trapani-Verona consenta una connessione rapida e comoda tra due territori ricchi di storia, paesaggi ed enogastronomia, offrendo opportunità turistiche e imprenditoriali. L’operatività è prevista inizialmente dal 2 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025, con ripresa a marzo 2025 e intensificazione in occasione del Vinitaly ad aprile.

Opportunità per il turismo e le imprese

Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, ha evidenziato l’importanza della partnership con GoTo Fly e l’aeroporto di Trapani, considerando le potenzialità del territorio siciliano e del bacino d’utenza dell’aeroporto di Verona. L’aggiunta del volo su Trapani ai collegamenti già attivi su Catania, Comiso e Palermo rappresenta un momento significativo per lo scalo veronese, il turismo, le imprese e le fiere locali.

Vinitaly 2025: un’occasione di promozione per Verona e il Garda

Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation, ha espresso entusiasmo per la nuova rotta, che offrirà ai siciliani l’opportunità di visitare Verona e il Garda, non solo durante le festività, ma anche in occasione del Vinitaly 2025, per cui saranno previsti quattro voli aggiuntivi. Ciò consentirà di promuovere le esperienze enogastronomiche del territorio, in particolare quelle legate al vino e all’olio, presenti nel catalogo Visit Verona Garda – My Special Needs. Artelio ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Aeroporto Catullo di Verona per lo sviluppo e la promozione degli scambi tra Verona, il Lago di Garda e le altre destinazioni italiane.

Biglietti già in vendita

I biglietti per la nuova tratta Trapani-Verona, con voli il lunedì e il sabato, sono già disponibili a partire da 39,99 euro sul sito www.goto-fly.it, sulle principali piattaforme online e all’aeroporto di Trapani.