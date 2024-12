La Smart si schianta a Palermo, 19enne gravissimo

Un diciannovenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essersi schiantato con la sua Smart contro un cassone scarrabile. L’incidente è avvenuto in via Parlavecchio, nei pressi del cimitero di Sant’Orsola, dove sono in corso lavori di rifacimento dei marciapiedi.

Cassone senza catarifrangenti e scarsa illuminazione

Il giovane, alla guida di una Smart, avrebbe impattato contro il cassone a causa della scarsa visibilità notturna e della mancanza di catarifrangenti o segnaletica che indicassero la presenza dell’ostacolo.

Indagini della Polizia Municipale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La prognosi del giovane è riservata.