Meteo Sicilia: neve, gelo e venti forti in arrivo nel weekend

La Sicilia si appresta a vivere un weekend con caratteristiche spiccatamente invernali. L’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dai Balcani, unita a intense correnti settentrionali, determinerà un brusco calo delle temperature, venti forti e precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone montane e nelle aree interessate da forti piogge e venti.

Precipitazioni intense, grandine e neve in montagna: un quadro meteorologico complesso

Le precipitazioni, che inizieranno già dalla serata di venerdì, interesseranno principalmente i settori settentrionali e ionici dell’isola, persistendo per tutta la giornata di sabato e fino alla mattina di domenica. Si prevedono fenomeni anche a carattere temporalesco, con possibilità di grandinate, soprattutto in concomitanza con l’afflusso di aria fredda da nord-est. La neve farà la sua comparsa sulle zone montuose al di sopra dei 1000/1300 metri. Accumuli più significativi, potenzialmente superiori ai 20 cm, sono attesi sui Nebrodi, sulle Madonie e sull’Etna a quote superiori ai 1500/1600 metri.

Temperature in picchiata, venti forti e mari agitati: le conseguenze dell’irruzione fredda

L’irruzione di aria fredda determinerà un deciso calo delle temperature a partire da sabato. I venti, che ruoteranno a settentrionali, si intensificheranno fino a raggiungere intensità di burrasca già da venerdì pomeriggio, rendendo i mari molto mossi, fino ad agitati. Le temperature massime, mitigate lungo le coste dall’effetto del vento, non supereranno i 16°C. In quota, lo zero termico si attesterà tra i 1200 e i 1400 metri. Nella notte tra sabato e domenica, le temperature a 850 hpa potrebbero scendere sotto lo zero, creando le condizioni per la formazione di ghiaccio nelle valli, soprattutto in assenza di precipitazioni. Questa situazione richiede particolare attenzione da parte degli automobilisti, che dovranno adottare una guida prudente e verificare le condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio.

Evoluzione della situazione e miglioramento previsto da domenica pomeriggio

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà la Sicilia fino alla mattina di domenica. Il fronte freddo, in transito da nord nella tarda serata di venerdì, porterà rovesci e temporali sul versante tirrenico, con una possibile pausa più asciutta nella mattinata di sabato, prima di un secondo peggioramento previsto nel pomeriggio, caratterizzato da nuovi rovesci, temporali e neve in montagna. Le zone tirreniche, in particolare il messinese, saranno le più colpite dai fenomeni. Un miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio di domenica, grazie all’allontanamento della depressione verso lo Ionio. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche e le eventuali allerte emesse dalla Protezione Civile.