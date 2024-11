Tragico incidente a Palermo, strazio al funerale di Gianluca Billitteri

Una folla commossa ha partecipato all’ultimo saluto a Gianluca Billitteri, 32 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra il 21 e il 22 novembre a Palermo. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, dove l’Alfa Romeo 156 su cui viaggiava Billitteri si è schiantata contro un guardarail poco dopo il sottopassaggio di corso Calatafimi.

La passione per le Alfa Romeo

Presenti numerosi amici del “The Best Club Alfa”, di cui Billitteri era vicepresidente, uniti dalla passione condivisa per le auto del Biscione. Le Alfa Romeo rappresentavano una parte importante della vita del giovane, tragicamente interrotta dall’incidente, sul quale sono ancora in corso le indagini delle autorità.

Il dolore di amici e familiari

Billitteri lascia la fidanzata Ylenia, con la quale aveva progetti di convivenza e matrimonio. Gli amici lo ricordano come un ragazzo buono, sempre disponibile e un grande lavoratore. “Una perdita incolmabile”, ripetono increduli.

Un commovente corteo di Alfa Romeo

Le note di “È per te” di Eros Ramazzotti hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa, tra gli applausi dei presenti. All’esterno, un corteo di Alfa Romeo ha rombato i motori in un ultimo saluto al 32enne. Striscioni con messaggi di affetto e ricordo hanno coperto le auto, a testimonianza del forte legame che univa Billitteri agli amici del club: “Questo non è un gruppo, ma una famiglia”. “Gianluca, questo è un arrivederci, resterai sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai, grande Alfista. Ciao amico, fai buon viaggio”.