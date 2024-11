Ryanair cerca 150 hostess e steward, assunzioni a Palermo

Ryanair, la principale compagnia aerea low-cost in Europa, ha annunciato oggi, 25 novembre, una significativa campagna di reclutamento per 150 nuovi membri del personale di cabina. La compagnia aerea irlandese sottolinea che la domanda continua a crescere grazie alle sue tariffe competitive, all’ampia scelta di destinazioni e all’eccellente servizio offerto ai passeggeri.

Evento di reclutamento a Palermo il 26 novembre

Per selezionare i candidati ideali per queste posizioni, Crewlink, partner di Ryanair per il reclutamento, organizzerà un evento dedicato il 26 novembre alle ore 10:30 presso l’hotel Ibis Style President di Palermo. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare membri dell’equipaggio Ryanair e di conoscere da vicino la vita professionale all’interno del gruppo aereo leader in Europa.

Opportunità di carriera e benefit per il personale di cabina

Durante l’evento, i potenziali candidati potranno scoprire i dettagli dell’offerta di lavoro, inclusi i pacchetti retributivi, le prospettive di carriera e i vantaggi di viaggio scontati che consentono al personale di esplorare le oltre 235 destinazioni della rete Ryanair. L’azienda offre concrete opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico e stimolante.

Ryanair offre posizioni di prestigio nel settore dell’aviazione

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa importante campagna di reclutamento per 150 nuovi assistenti di volo. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare al nostro evento di reclutamento a Palermo il 26 novembre per incontrare il team di selezione e scoprire di più su queste interessanti opportunità”. Ryanair, in quanto compagnia aerea leader in Europa, offre ai candidati la possibilità di accedere a posizioni di prestigio nel settore dell’aviazione, dove l’impegno e la professionalità vengono premiati con rapide progressioni di carriera, viaggi a prezzi agevolati e numerosi altri benefit. L’azienda si prepara ad accogliere i nuovi membri del personale di cabina in vista dell’estate 2025, continuando a espandere la propria rete di destinazioni.