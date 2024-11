Previsioni meteo: settimana di freddo intenso in Sicilia

Un’ondata di aria artica si appresta a investire l’Italia, portando con sé una settimana all’insegna di piogge, freddo e neve a quote medio-basse. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di correnti gelide dall’Europa settentrionale, che interesseranno inizialmente il Centro-Sud nei primi giorni della settimana, con precipitazioni previste lungo i settori tirrenici, sull’Appennino e in Sardegna.

Nuova perturbazione in arrivo

Una seconda perturbazione, ancora più fredda, è attesa tra giovedì e venerdì. Giovedì il maltempo dovrebbe colpire il Nord, per poi estendersi alle regioni tirreniche e al medio Adriatico. Venerdì il fronte perturbato si sposterà verso Sud, dove il calo delle temperature, seppur meno accentuato, sarà accompagnato da forti venti e rischio di mareggiate.

Fine settimana incerto: possibile freddo intenso

Per il fine settimana si prospetta un’ulteriore intensificazione del freddo, con temperature a 850 hpa potenzialmente prossime allo zero. Tuttavia, questa previsione è ancora soggetta a notevole incertezza. Per quanto riguarda le piogge, qualche precipitazione è attesa dopo il 20 del mese, ma ulteriori conferme sono necessarie.