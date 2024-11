Rubano i cavi della ferrovia e bloccano mezza provincia di Palermo, lunedì nero per i pendolari

Un furto di cavi di rame ha paralizzato questa mattina la circolazione ferroviaria tra Palermo e l’aeroporto Falcone e Borsellino. L’incidente, avvenuto durante la notte, ha interessato centinaia di metri di cavi di segnalamento interrati, causando gravi disagi ai passeggeri.

Treni sostituiti da bus

I treni provenienti da Palermo attualmente terminano la loro corsa a Isola delle Femmine. Da lì, i viaggiatori vengono trasferiti su autobus fino all’aeroporto. Lo stesso sistema è attivo per chi viaggia in direzione opposta: i pullman partono dall’aeroporto e raggiungono Isola delle Femmine, dove i passeggeri possono poi prendere il treno per Palermo.

Tecnici RFI al lavoro per ripristinare il servizio

La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha confermato l’intervento dei tecnici per ripristinare la linea il prima possibile. Il furto ha causato ritardi significativi, variazioni di orario e cancellazioni di treni, con conseguente disagio per i pendolari provenienti da località come Cinisi, Carini e Isola delle Femmine.

Treni cancellati e disagi per i passeggeri

Ferrovie dello Stato ha comunicato la cancellazione del treno Regionale 21850 da Castelvetrano a Palermo Centrale nel tratto tra Cinisi-Terrasini e Palermo Centrale. L’interruzione della circolazione tra Carini e Isola delle Femmine ha portato a rimodulazioni, soppressioni e all’attivazione di un servizio bus sostitutivo tra l’aeroporto e Isola delle Femmine.

Opzioni per i viaggiatori

Per raggiungere l’aeroporto di Punta Raisi, è disponibile un servizio bus da Cinisi-Terrasini. I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso del biglietto. Chi è in possesso di un biglietto cumulativo può riprogrammare il viaggio rivolgendosi al personale Trenitalia a bordo treno o in stazione.