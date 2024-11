Oltre 600 punti vendita e crescita record: Decò in Sicilia con Gruppo Arena spegne 10 candeline

Il Gruppo Arena celebra dieci anni di presenza dell’insegna Decò in Sicilia, un traguardo che sottolinea una partnership di successo e una crescita significativa nel panorama della grande distribuzione organizzata dell’isola. L’alleanza strategica con il Gruppo Multicedi, siglata nel 2014, ha segnato una svolta, introducendo innovazione e qualità per i consumatori siciliani. Da allora, Decò ha consolidato la sua presenza, passando da circa 400 punti vendita, distribuiti principalmente tra Campania e Sicilia, a oltre 600 nel 2024, affermandosi come una delle insegne più riconosciute e apprezzate in otto regioni del Centro-Sud Italia.

Risultati economici straordinari: la crescita di Decò in Sicilia

L’espansione di Decò in Sicilia ha portato risultati economici eccezionali, a testimonianza dell’efficacia del modello di sviluppo adottato dal Gruppo Arena. Il valore della produzione è cresciuto esponenzialmente, passando da 265 milioni di euro nel 2014 a 1,236 miliardi di euro nel 2024, con un incremento del 309%. Anche l’EBITDA ha registrato una performance straordinaria, con una crescita dell’814%, passando da 8 milioni di euro a 75 milioni di euro. L’utile ante imposte ha seguito lo stesso trend positivo, aumentando del 1.613%, da 3 milioni di euro a 47 milioni di euro.

Meeting per il decennale: celebrazione e strategie future

Per celebrare questo importante anniversario, il Gruppo Arena ha organizzato un meeting aziendale, un momento di riflessione sui traguardi raggiunti e di condivisione delle strategie per il futuro. L’evento, aperto dal presidente Cristofero Arena, ha ospitato nella prima sessione interventi di rappresentanti del settore e figure di spicco del comparto. Nella seconda sessione, i principali esponenti del Gruppo Arena, tra cui Giovanni Arena, Cavaliere del Lavoro, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e presidente del Gruppo VéGé, hanno delineato la visione dell’azienda per i prossimi anni. Giovanni Arena ha ribadito l’impegno del Gruppo Arena nel proseguire il percorso di crescita con la stessa passione e dedizione che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni, puntando a consolidare ulteriormente la presenza sul territorio e a garantire ai consumatori siciliani un’esperienza d’acquisto innovativa, di qualità e convenienza.

Obiettivi ambiziosi per il futuro di Decò e Gruppo Arena

Il fatturato consolidato delle consorziate Gruppo Arena e Gruppo Multicedi in Decò Italia ha raggiunto i 3 miliardi di euro, con una previsione di 1,5 miliardi di euro per il Gruppo Arena nel 2024/2025. L’obiettivo condiviso è di raggiungere un fatturato consolidato di 5 miliardi di euro, un traguardo ambizioso che riflette la visione a lungo termine del Gruppo Arena e il suo impegno con l’insegna Decò in Sicilia. Con una quota di mercato del 27% in Sicilia (perimetro I+S+LS, fonte NIQ) e un patrimonio netto in crescita da 15 milioni di euro nel 2014 a una previsione di 245 milioni di euro nel 2024, il Gruppo Arena si conferma leader nel settore, pronto ad affrontare le sfide future e a consolidare la propria posizione di mercato.