A Palermo arrivano nuovi tram in vista dei grandi cantieri

Il Comune di Palermo rafforza il suo impegno per la mobilità sostenibile, ampliando l’accordo con la CAF per l’acquisto di 14 nuovi tram. Questi mezzi andranno ad arricchire il parco rotabile destinato alle future linee tramviarie D, E2, F e G, le cui gare d’appalto sono imminenti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di espansione della rete tramviaria cittadina, avviato lo scorso anno con la firma del contratto per la costruzione delle linee A, B e C.

Il precedente accordo e l’opzione di ampliamento

Ricordiamo che il contratto originario, aggiudicato al consorzio Sis Scpa-CAF, prevedeva la fornitura di 9 tram, con un’opzione per ulteriori 35 unità. Con questo nuovo ordine, il Comune di Palermo dimostra la volontà di investire concretamente nel trasporto pubblico, rispondendo alle crescenti esigenze di una mobilità urbana più efficiente e rispettosa dell’ambiente. Al termine dei lavori sulle linee B e C, Palermo potrebbe contare su una flotta di 23 nuovi tram.

Stato di avanzamento del progetto Linea C

Il progetto esecutivo della Linea C, che collegherà la Stazione Centrale a Corso Calatafimi, è stato completato e inviato agli organi competenti il 12 agosto 2024. Questo documento rappresenta la fase finale della progettazione, con la definizione dettagliata di tutti gli interventi previsti. Ora, il progetto è sottoposto alle verifiche di vari enti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ANSFISA, ICMQ e ARTA Sicilia, ognuno per le proprie competenze, che valuteranno aspetti quali la sicurezza, la qualità dei sistemi e la conformità documentale.

Tempi di verifica e avvio dei cantieri

Si stima che le verifiche sul progetto esecutivo della Linea C si concluderanno tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. A quel punto, il Comune di Palermo potrà affidare i lavori all’impresa costruttrice. Il primo cantiere dovrebbe sorgere in Via Basile, nei pressi del Parco Cassarà, un’area scelta per la sua ampiezza e la minore densità abitativa, al fine di minimizzare l’impatto sui residenti e sul traffico. Contemporaneamente, si prevede l’avvio dei lavori allo Svincolo Calatafimi, dove saranno realizzate due nuove rotonde e un viadotto per il collegamento con la Linea 4 (via Pollaci).

Progressi sulla Linea B

Anche la progettazione esecutiva della Linea B è in fase avanzata. La documentazione completa dovrebbe essere trasmessa agli organi competenti entro questo mese, con l’obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2025. Questo ulteriore passo avanti conferma l’impegno del Comune di Palermo nel potenziare la rete tramviaria, offrendo ai cittadini un’alternativa sostenibile e moderna per gli spostamenti urbani.