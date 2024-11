Maltempo in Sicilia: allerta per giovedì 14 novembre

La Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per Catania e Messina per la giornata di giovedì 14 novembre. Si prevedono ancora piogge residue, con possibili rovesci temporaleschi, che interesseranno le due città. L’avviso giunge dopo una giornata di maltempo che ha già colpito Catania.

Previsioni Meteo per la Sicilia di Giovedì 14 Novembre

Secondo le previsioni di 3b Meteo, la Sicilia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo generalmente stabili e parzialmente soleggiato. Tuttavia, Catania e Messina dovranno ancora fare i conti con la possibilità di precipitazioni.

Dettagli sulle Previsioni per le Diverse Aree della Sicilia

Sul litorale tirrenico, sul litorale meridionale e nelle zone interne, si prevede un’alternanza di nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Il litorale ionico godrà di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con possibili addensamenti in serata. Sull’Appennino, il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con un progressivo aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio.

Venti, Zero Termico e Condizioni dei Mari

I venti soffieranno deboli da ovest, in attenuazione e con successiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico è previsto intorno ai 2.950 metri. Il Basso Tirreno sarà da molto mosso a mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia si manterranno mossi.

Previsioni a Lungo Termine

Per la seconda metà della settimana, gli esperti prevedono un clima più fresco, variabile e a tratti ventoso, a causa dello spostamento della perturbazione verso est e dell’arrivo di correnti settentrionali. Questo cambiamento climatico interesserà l’intera regione, portando un abbassamento delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica.