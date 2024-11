Tragedia a Palermo, ragazza di 15 anni si lancia nel vuoto

Una quindicenne si è lanciata dal balcone del suo appartamento al quinto piano di un edificio in via Imperatore Federico, a Palermo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, l’hanno raggiunta sui tetti di alcuni box sottostanti.

Complesso intervento di soccorso

Per raggiungere la giovane, i vigili del fuoco hanno dovuto accedere ai box attraverso un condominio adiacente, situato in via Sampolo. Dopo averla recuperata, l’hanno affidata alle cure del personale medico del 118.

Ricoverata a Villa Sofia

La ragazza è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia. La polizia sta conducendo le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto.