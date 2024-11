La Sicilia piange Gioele, strazio al funerale del piccolo volato in cielo sulla Palermo-Catania

Un velo di tristezza e sgomento ha avvolto la comunità di Campofelice di Roccella in seguito alla tragica scomparsa del piccolo Gioele Tempra, un bambino di soli 7 anni, vittima di un incidente stradale. Il drammatico evento si è verificato venerdì pomeriggio sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Termini Imerese, mentre Gioele tornava a casa con il padre e un amico dopo aver ritirato l’attrezzatura sportiva per la squadra di calcio del fratello maggiore.

L’ultimo saluto nella chiesa madre Santa Rosalia

Ieri, la chiesa madre Santa Rosalia di Campofelice di Roccella ha accolto una folla commossa per l’ultimo saluto a Gioele. Una piccola bara bianca, adornata da fiori bianchi e palloncini azzurri e bianchi, simboleggiava la giovane vita spezzata. Don Francesco Casamento, arciprete della parrocchia, ha celebrato la cerimonia funebre, offrendo parole di conforto alla famiglia e alla comunità, profondamente colpite dal dolore. Nell’omelia, Don Casamento ha ricordato Gioele come un bambino pieno di gioia, che amava danzare, e ha espresso la speranza che ora “danzi in cielo”.

Il dolore della famiglia e della comunità

Mariagrazia e Roberto, i genitori di Gioele, e il fratello dodicenne Samuele, distrutti dal dolore, hanno ricevuto l’abbraccio di un’intera comunità. Il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutti a unirsi al cordoglio della famiglia. “Gioele resterà sempre con noi con la luce del suo dolce sorriso”, ha dichiarato il sindaco, esprimendo il profondo dolore che ha colpito l’intera città. Anche l’amministrazione comunale di Termini Imerese si è unita alle condoglianze, sottolineando lo sgomento per la perdita di una vita così giovane.

Un lungo corteo silenzioso accompagna Gioele al cimitero

Al termine della cerimonia funebre, un lungo e silenzioso corteo ha accompagnato la piccola bara bianca fino al cimitero, testimoniando l’affetto e il dolore di un’intera comunità. Il ricordo di Gioele, del suo sorriso e della sua passione per il calcio, rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. La tragedia ha scosso profondamente Campofelice di Roccella, lasciando un vuoto incolmabile.