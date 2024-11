Si abbatte il maltempo sulla Sicilia, tromba d’aria a Punta Raisi, allerta arancione e scuole chiuse

Intense precipitazioni e fenomeni meteorologici estremi hanno interessato Palermo e la sua provincia. Una tromba marina è stata avvistata e documentata da numerosi viaggiatori nei pressi dell’aeroporto Falcone Borsellino, suscitando stupore e preoccupazione. Fortunatamente, il fenomeno non ha causato danni diretti allo scalo.

Disagi al traffico aereo e allagamenti in città

Il maltempo ha comunque causato disagi al traffico aereo: un volo British Airways proveniente da Londra Heathrow è stato dirottato verso l’aeroporto di Catania. Gli altri collegamenti aerei, invece, hanno mantenuto la regolarità operativa. Le forti piogge hanno provocato allagamenti in diverse zone del capoluogo siciliano, tra cui viale Regione Siciliana, in particolare nell’area di via Ugo La Malfa, e le borgate marinare di Sferracavallo e Mondello.

Interventi dei Vigili del Fuoco per automobilisti in difficoltà

Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli a causa dell’allagamento delle strade. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per prestare soccorso e liberare le persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua. Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità nelle aree colpite.

Allerta arancione in Sicilia, Sardegna e Calabria

La Protezione Civile Siciliana ha emesso un’allerta arancione per piogge e temporali, estendendo l’attenzione anche alle regioni di Sardegna e Calabria. L’instabilità meteorologica, presente da giorni tra le due isole maggiori, è destinata a intensificarsi ulteriormente, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, originando dalle aree marine, si sposteranno verso le zone costiere. Si prevedono precipitazioni sparse, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico persisterà anche nella giornata di lunedì, interessando in particolare il settore costiero nord-orientale della Sicilia. Per il resto del territorio siciliano è stata emanata un’allerta gialla.

Chiusura delle scuole in diversi comuni

A fronte dell’allerta meteo, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì. L’ordinanza di chiusura è già stata emessa nei comuni di Giarre, Riposto, Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia, Alì, Alì Terme, Roccalumera, S. Alessio Siculo, Savoca, Gallodoro, Furci Siculo, Sant’Alessio Siculo, Pagliara, Mandanici e Fiumedinisi. La decisione è stata presa a scopo precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.