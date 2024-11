Lidia muore dopo una caduta dal terzo piano, 22 anni: donati gli organi e indagini

Mazara del Vallo è in lutto per la scomparsa della ventiduenne Lidia Ferro, deceduta in seguito alle gravi ferite riportate dopo una caduta dal terzo piano della sua abitazione. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi, lasciando la comunità cittadina sgomenta.

La caduta e il ricovero

Lidia è precipitata dal balcone del suo appartamento, situato nei pressi di via Potenza, a Mazara del Vallo. Immediatamente soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Date le gravissime condizioni, con fratture multiple ed emorragie interne, è stata successivamente trasferita al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’appello del padre e il cordoglio della comunità

Nei giorni scorsi, il padre di Lidia aveva lanciato un accorato appello sui social network, chiedendo preghiere per la figlia che lottava tra la vita e la morte. Purtroppo, la giovane non ce l’ha fatta. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia giunti da tutta la comunità. Il sindaco Salvatore Quinci, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso il dolore della città, ricordando anche la recente scomparsa del ventottenne Calogero Siragusa, avvenuta il mese scorso. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’altruismo della famiglia Ferro, che nel momento del dolore ha autorizzato la donazione degli organi di Lidia.

I funerali e il messaggio della parrocchia

I funerali di Lidia Ferro saranno oggi 8 novembre 2024 alle ore 10:30 nella Cattedrale di Mazara del Vallo. Anche la comunità della parrocchia Santa Gemma Galgani, a cui Lidia apparteneva, ha espresso il proprio cordoglio con un toccante messaggio sui social, affidando la giovane a Dio e augurandole una “giovinezza perenne” nella beatitudine eterna.

Intanto, i Carabinieri di Mazara del Vallo stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze.