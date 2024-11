Meteo Sicilia, arriva il ciclone invernale: temporali e fiocchi di neve

Calo delle temperature previsto per la prossima settimana in Sicilia dopo l’ondata di caldo anomalo. L’ondata di caldo anomalo che ha interessato l’Europa, inclusa l’Italia, persisterà fino a sabato. A partire da domenica, si prevede un calo delle temperature dovuto a un’ondata di freddo artico, che riporterà i valori a livelli autunnali.

Temperature in calo in Sicilia

In Sicilia, la prossima settimana si prevedono temperature massime intorno ai 19 gradi a Palermo. Sebbene non si preveda un’immediata fase invernale rigida, la differenza rispetto alle temperature miti degli ultimi giorni, con picchi di 25 gradi sulle isole maggiori, sarà notevole.

Temporali e instabilità previsti fino a domenica

Dal punto di vista meteorologico, è necessario prestare attenzione ai temporali, anche di forte intensità, che potrebbero interessare la Sicilia e il Mar Tirreno centro-meridionale. Fino a domenica, un nucleo di forte instabilità stazionerà sul mare, provocando intensi nubifragi. Le coste siciliane, sarde e tirreniche saranno a rischio temporali a causa delle elevate temperature del mare dopo la lunga estate.

Previsioni meteo dettagliate

Giovedì 7: Nebbie notturne e cielo poco nuvoloso al Nord. Nubi sparse al Centro, con qualche pioggia nel Sud Sardegna. Nubi in Sicilia con possibili rovesci.

Venerdì 8: Locali nebbie al Nord, ma cielo generalmente poco nuvoloso. Nubi sparse al Centro, con qualche pioggia lungo le coste tirreniche. Nubi sparse al Sud con rovesci in Sicilia.

Sabato 9: Locali nebbie al Nord e cielo nuvoloso. Nubi sparse al Centro, con qualche rovescio in Sardegna. Nubi sparse al Sud con rovesci in Sicilia.

A partire da martedì 12, si prevede l’arrivo di un ciclone invernale con pioggia e neve.