Palermo, vede ladro che ruba borsellino in pizzeria, Carabiniere libero dal servizio vede tutto e lo arresta

Un carabiniere in convalescenza per motivi di servizio ha sventato un furto ai danni di una cliente in una pizzeria di Palermo. Il militare, mentre cenava nel locale di via Pitrè, ha notato un 40enne sfilare con destrezza il portafogli dalla borsa di una donna. Il carabiniere è prontamente intervenuto bloccando il ladro che stava tentando la fuga. Avvisata la centrale operativa, il militare ha atteso l’arrivo dei colleghi a cui ha consegnato il malvivente. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine fondamentale

L’episodio dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul territorio. Il tempestivo intervento del carabiniere, seppur libero dal servizio, ha permesso di assicurare alla giustizia un malintenzionato e di recuperare la refurtiva. Le forze dell’ordine da sole non possono presidiare ogni angolo della città, per questo è essenziale la partecipazione attiva della popolazione nel segnalare situazioni sospette o pericolose.