Sciopero della scuola, studenti a casa il 31 ottobre

Dimensionamento scolastico, salari troppo bassi, sovraccarico di lavoro del personale Ata, precarietà, dispersione scolastica, povertà educativa, spopolamento delle aree interne. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero nazionale indetto dalla Flc Cgil nazionale per domani (giovedì 31 ottobre), per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca, che in Sicilia vedrà una grande manifestazione davanti la sede della prefettura di Palermo.

Riduzione delle Autonomie Scolastiche e Problemi Salariali

“Stiamo assistendo – dichiara Adriano Rizza – ad una drastica riduzione del numero delle autonomie scolastiche. Solo negli ultimi tre anni la Sicilia ne perde circa 100. Questo comporta un taglio del personale e un aumento del carico di lavoro che si ripercuote sull’organizzazione dei servizi scolastici. C’è poi una questione salariale – aggiunge – mai risolta. Siamo nella fase del rinnovo del Ccnl 2022/2024 e ci viene proposto un aumento imbarazzante del 5,78%, rispetto ad un’inflazione che viaggia intorno al 18%. Ciò vuol dire perdere 3.500 euro circa all’anno di potere d’acquisto. Peraltro il salario del comparto scuola è al di sotto non solo della media europea, ma anche degli altri settori del pubblico impiego, sebbene nella scuola registriamo il più alto numero di lavoratori laureati”.

Precariato, Dispersione Scolastica e Spopolamento

E conclude: “A questo si aggiunge la piaga del precariato che condanna decine di migliaia di lavoratori all’incertezza e per il quale chiediamo un piano straordinario di assunzioni su tutti i posti liberi e soprattutto pari diritti tra personale di ruolo e precari. Tale realtà è aggravata in Sicilia da un contesto segnato da una percentuale altissima di dispersione scolastica e povertà educativa, caratterizzata, come dichiarato qualche giorno fa dal direttore della Svimez Luca Bianchi, dallo spopolamento che ha causato negli ultimi 20 anni la fuga di ben 300 mila persone, di cui 200 mila sotto i 35 anni. Per questo invitiamo tutti ad aderire allo sciopero e a partecipare alla manifestazione regionale”.