Morto Franco Alfonso, storico barbiere di Palermo e di Mattarella

Palermo piange la scomparsa di Franco Alfonso, figura iconica della città, barbiere di professione e punto di riferimento per generazioni di palermitani. Alfonso si è spento all’età di 85 anni, lasciando un vuoto nel cuore di quanti lo conoscevano e apprezzavano.

Dalle umili origini al successo

Nato a Castronovo di Sicilia nel 1939, Alfonso ha iniziato il suo percorso professionale come apprendista barbiere a soli sei anni. Spinto da una forte ambizione e dal desiderio di una vita migliore, nel 1957 si trasferisce a Palermo, dove, dopo soli sei anni, apre il suo primo piccolo salone. Da quel momento, la sua carriera prende il volo.

Il salone di via Catania: un punto di incontro per generazioni

Nel 1963, il salone di Franco Alfonso inizia a diventare un luogo di ritrovo per politici, professionisti, artisti e gente comune. La sua fama cresce costantemente, tanto che nel 1970 amplia l’attività, offrendo nuovi servizi e dando lavoro a sei dipendenti. Il nome di Franco Alfonso diventa sinonimo di qualità e professionalità. La definitiva consacrazione arriva nel 1987 con l’apertura del prestigioso salone con centro estetico in via Catania, un vero e proprio salotto della città, frequentato dai personaggi più in vista di Palermo.

Un uomo umile e legato alle sue radici

Nonostante il successo e la notorietà, Franco Alfonso è rimasto un uomo umile e legato alle sue origini. Il suo attaccamento a Castronovo di Sicilia, il paese natale, non è mai venuto meno, dimostrando che il successo non aveva intaccato la sua genuinità. Tra i suoi clienti più illustri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di cui è stato barbiere per lungo tempo.

Il cordoglio della città

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, definendolo “un’icona della città”. “La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni”, ha dichiarato Lagalla, rivolgendo le sue condoglianze alla famiglia.