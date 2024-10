Boom del turismo in Sicilia, via alla Borsa del Turismo Extralberghiero

Torna dall’8 al 10 novembre 2024 la BTE, Borsa del Turismo Extralberghiero, la prima Borsa del Mezzogiorno e tra le prime in Italia ad essere dedicata alle strutture complementare all’hotellerie, ideata e organizzata da Confesercenti Sicilia. Teatro della rassegna, per il secondo anno consecutivo, sarà il Terminal Cruise del porto di Palermo che ospiterà tutte le attività della Borsa: l’Expo BTE con oltre 40 realtà espositrici di tutta l’isola, seminari per gli addetti ai lavori, talk, degustazioni e i B2B con 23 buyer internazionali provenienti dai mercati più promettenti d’Europa, da India e America e alla ricerca di strutture ricettive da proporre ai propri clienti.

Un comparto, quello dell’extralberghiero, in continua crescita che conta oltre 4,5 milioni di pernottamenti (dati 2023), un quarto dell’intero ammontare delle notti vendute sull’Isola. Turisti- viaggiatori alla ricerca non tanto di monumenti iconici e pacchetti standardizzati ma di borghi e luoghi meno battuti dal turismo in grado di regalare paesaggi, sapori e tradizioni legate ai territori e non ancora brandizzate per il mercato turistico. Da qui le parole d’ordine “Autentico” e “Sostenibile” scelte dagli organizzatori per questa edizione della BTE, la numero 8.

Proprio alla sostenibilità sarà dedicato il report OTIE commissionato da Confesercenti Sicilia all’Osservatorio sul turismo dell’Economia delle isole – “Pratiche e modelli sostenibili per lo sviluppo del territorio e della micro-ricettività: case histories” – per indagare sull’impatto che l’invito alla sostenibilità lanciato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) sia stato raccolto dalle aziende e se è immaginabile un modello di best practices per le Isole Europee del Mediterraneo (Cipro, Palma di Maiorca, arcipelago dell’Egeo e Sicilia). La presentazione dello studio realizzato in base alle risposte a 200 questionari da parte di altrettante aziende, come ogni anno, aprirà la tre giorni subito dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Lagalla, del direttore generale di West Sicily Gate Antonio Di Monte, del presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace e della presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise.

Per crescere e consolidarsi come leva di sviluppo per i territori, il turismo extralberghiero deve essere sostenibile: residenti, comunità e piccole imprese devono lavorare insieme per rendere più attrattiva l’offerta locale mantenendo viva l’unicità e l’autenticità dei luoghi. In una parola, per tutelare e valorizzare i caratteri distintivi del territorio.

Ma quanto è forte questa consapevolezza tra le imprese? E come si sta lavorando alla sostenibilità sociale e ambientale nella filiera del turismo? La ricerca OTIE fornisce alcune risposte utili ad analizzare il presente e programmare gli interventi per il futuro.

Altro tema nevralgico, l’innovazione e la digitalizzazione del mercato. Per la prima volta saranno presenti alla BTE alcuni tra i più rilevanti players del settore come Airbnb, Booking, Expedia e Wonderful Italy.

I territori saranno protagonisti della parte espositiva della Borsa visitabile per tutta la durata della manifestazione. Expo BTE rappresenterà plasticamente l’universo di micro e piccole imprese – della ricettività, dell’intermediazione, della ristorazione e dei servizi collegati – che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo dei territori. Un occhio particolare sarà poi rivolto al mondo degli affitti brevi turistici e del Property Management, un settore produttivo che può concretamente dare slancio all’economia locale, al centro di uno dei workshop in programma nella giornata di domenica 10 novembre.

Numerose le personalità che interverranno a partire dalla tavola rotonda di apertura con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamaio, l’assessore comunale al Turismo Alessandro Anello, il presidente nazionale di Assoturismo Vittorio Messina (presidente anche di Confesercenti Sicilia) e la presidente di ENIT Alessandra Priante.

L’ingresso agli eventi, compresi i workshop, è gratuito e aperto a tutti. Fanno eccezione i B2B prenotabili sul sito www.borsaturismoextralberghiero.it.

LE TAVOLE ROTONDE

La seconda giornata della BTE (9 novembre) sarà dedicata alle tavole rotonde. Quattro quelle in programma con un occhio particolare a innovazione e digitale come strumento essenziale per lo sviluppo del comparto. Ne discuteranno i più rilevanti players del settore come Airbnb, Booking, Expedia, e Wonderful Italy. Con Vincenzo Sole (presidente di Assoturismo Confesercenti Sicilia) interverranno: Valentina Reino (Responsabile Relazioni Istituzionali Airbnb Italia), Matteo Realini (responsabile relazioni istituzionali di Booking.com), Salvatore Ballone (business Development Manager Italia & Malta di Expedia) e Karin Venneri (Strategy&Sales director di Wonderful Italy). I tre esperti discuteranno di turismo in rete ed economia digitale nell’ultima delle tavole rotonde in programma (9 novembre ore 17:15), insieme al giornalista Nino Amadore (Sole 24 ore).

Gli approfondimenti tematici avranno inizio alle ore 10:00 con il focus “Le potenzialità del cicloturismo in Sicilia: opportunità, numeri e tendenze”. A che punto è la Sicilia in quanto a mappatura di percorsi, servizi e strutture ricettive in grado di accogliere cicloturisti? Su opportunità, numeri e tendenze di questa specialità turistica discuteranno Giovanni Guarneri (Ceo Ciclabili Siciliane), Leonardo Spera (sindaco di Contessa Entellina – vice-presidente Anci Sicilia) Antonio Rizzo (responsabile di una struttura bike friendly), Sebastiano Venneri (responsabile Territorio e Innovazione di Legambiente).

A seguire (9 novembre ore 11:15) si discuterà di Turismo dei Cammini con la partecipazione, tra gli altri, di Gumersindo Bueno Benito, dell’Associazione dei Comuni del Cammino Francese che compone il Cammino di Santiago di Compostela, patrimonio dell’umanità. Quale modello di sviluppo rappresentano per l’Isola i Cammini? E cosa è stato fatto negli ultimi anni. Si confronteranno: Antonio Barone (direttore Rotta dei Fenici), Giuseppe De Caro (Antica Trasversale Sicula), Silvia Scerrino (Consulente organizzativo Castelli di Sicilia), Susanna Gristina (Presidente KORAI e Presidente Ass. ne Itinerarium Rosaliae). Nel 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, la BTE ha voluto inoltre dedicare una mostra fotografica all’Itinerarium Rosaliae che riunisce 15 comuni tra le province di Palermo e Agrigento.

Al centro delle tavole rotonde, ancora: le opportunità offerte dal Turismo delle Radici di cui saranno presentate strategie e opportunità. Partecipano alla tavola rotonda: Maria Concetta Antinoro (Dirigente Generale Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana), Corrado Luca Bianca (Coordinatore Nazionale Assoturismo Confesercenti), Giuseppe Ferrarello (Sindaco di Gangi), Giovanni Maria De Vita (Consigliere d’Ambasciata – Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale). Previste, inoltre, le testimonianze di: Simone De Marco (Local Insider Val di Kam) e Filippo Grasso (Docente di Analisi del Mercato – UniME, Italea Sicilia). Modera i lavori: Maurizio Giambalvo (Coordinatore Regionale Sicilia per il Progetto PNRR ITALEA del MAECI).

DEGUSTAZIONI, ARTIGIANATO, MODA

Proprio per la natura stessa del turismo extralberghiero – rapporto col territorio, i suoi sapori e le sue tradizioni – l’ExpoBTE darà spazio anche a stand dei territori, a produzioni artigianali e all’associazione Associbo nata per raccontare e valorizzare i sapori dell’Isola e le specificità territoriali. Ogni sera prodotti di diverse aree geografiche siciliane saranno degustati con gli ospiti e i visitatori della BTE e proposti ai buyer come ulteriore elemento di valutazione dei territori. Chiuderà la serata di sabato una sfilata di moda con stilisti che nei materiali e nelle collezioni interpretano le tradizioni del territorio.

I SEMINARI

Fin dalla prima edizione la BTE ha voluto unire ricerca e formazione alle attività di promozione e ai B2B. Oltre alle tavole rotonde il programma prevede una serie di seminari concentrati domenica 10 novembre a partire dalle ore 10 su vari aspetti del Property Management. I seminari, gratuiti ma riservati agli addetti ai lavori che si iscriveranno, affrontano vari aspetti relativi alle case-vacanza con esperti: “Il contesto normativo degli affitti brevi” con Giuseppe Lattanzio (avvocato specializzato nel settore extralberghiero); “Travel Trends – cosa cercano i viaggiatori” con Alessia Saleri (Area Manager – Booking.com); “Il revenue management” con Dario Varagona (Responsabile hub Sicilia Occidentale – Wonderful Italy); “La distribuzione online” con Francesca Pitzalis (Online Distribution Specialist – Wonderful Italy);”Le filiere a supporto del turismo” con Giorgia Puleo (AD Clean Sicily) e Benedetto Di Fede (Presidente/Co-Founder Soc.Coop. Welcome Guest). Completa il programma degli incontri la presentazione (ore 13:00) del progetto HyPro4st per la formazione di figure specializzate nel turismo sostenibile con Dionisia Bellavista (event manager Cesie ETS) e Federico Mallei (Project manager Cesie ETS).

L’evento vanta la partecipazione di: Ars – Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; Assessorato regionale alle Attività Produttive; Assessorato regionale all’Agricoltura; Città Metropolitana di Palermo; Comune di Palermo; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Palermo ed Enna; SAC; Gesap; Irfis FinSicilia