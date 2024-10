Maxi incidente sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo, un motociclista è gravissimo

Poco dopo le 12:30 di ieri, gravissimo incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Palermo, nei pressi dello svincolo di Carini. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro auto e una moto.

Motociclista in Gravi Condizioni

Il motociclista, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’elisoccorso è atterrato alle 13:00.

Due Feriti Lievi

Oltre al motociclista, altre due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale.

Rilievi e Disagi al Traffico

Sul luogo dell’incidente, avvenuto al chilometro 8+300, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, con lunghe code anche in direzione aeroporto. Gli agenti stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità il prima possibile.