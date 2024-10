I Muse incantati dalla Sicilia, la foto da Scopello diventa virale

I Muse in Sicilia per un matrimonio: la band rock britannica ha pubblicato una foto dalla Tonnara di Scopello, incantando i fan

I Muse, celebre band rock britannica, hanno fatto impazzire i fan siciliani pubblicando una foto dalla Tonnara di Scopello sul loro profilo Instagram. L’immagine, che ritrae i membri del gruppo, Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, affascinati dai faraglioni, è stata scattata in occasione del matrimonio del producer Dan Lancaster e Rachel Wilkinson.

“Ciao” dalla Sicilia: la foto dei Muse diventa virale

La semplice didascalia “ciao” che accompagna la foto ha contribuito a renderla virale in poche ore, scatenando l’entusiasmo dei fan siciliani. “Welcome to Sicily” è stato il messaggio di benvenuto più ricorrente da parte degli ammiratori.

La Sicilia, meta amata dai Muse

La presenza dei Muse in Sicilia conferma l’amore del gruppo per l’Italia e, in particolare, per quest’isola. La bellezza e l’ospitalità siciliana continuano ad essere un’attrazione irresistibile per artisti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo.