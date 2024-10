Fai il corso e trovi lavoro al 90%, opportunità in Sicilia in Agroalimentare e Turismo

Palermo – L’ITS Academy Sicani annuncia l’apertura delle iscrizioni gratuite ai suoi corsi di Alta Specializzazione post-diploma per il biennio 2024/2026. Il presidente Ciro Costa e il presidente del Comitato tecnico scientifico Giuseppe Di Miceli presentano questa iniziativa come un’opportunità unica per chi desidera acquisire competenze specialistiche e incrementare le proprie prospettive di carriera nei settori agroalimentare e turistico-ricettivo.

Borse di studio per un futuro senza barriere economiche

Un aspetto rilevante dell’offerta formativa di ITS Sicani è la disponibilità di borse di studio, che possono raggiungere l’importo di 6.157 euro annui. Questa iniziativa mira a rendere l’alta specializzazione accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sottolineando l’impegno dell’istituto nel promuovere la formazione di qualità e supportare i giovani talenti del territorio. L’opportunità della borsa di studio è estesa anche a chi già lavora e vuole riqualificarsi. I corsi si svolgono di pomeriggio e non hanno limiti di età.

Alta occupazione: il 90% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno

I corsi ITS Sicani vantano un tasso di occupazione del 90% entro un anno dal diploma. Questo dato significativo testimonia l’efficacia di un programma formativo che integra teoria e pratica, grazie anche a una solida rete di collaborazioni con aziende del settore. L’obiettivo è formare professionisti altamente qualificati, in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Percorsi formativi diversificati per rispondere alle esigenze del mercato

L’ITS Sicani offre una vasta gamma di percorsi formativi nell’ambito agroalimentare, con un approccio didattico innovativo e dinamico. Ogni percorso prevede stage formativi per la metà della durata del corso presso aziende partner, consentendo agli studenti di applicare le conoscenze acquisite e di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro. L’apprendimento è guidato da esperti del settore, garantendo una formazione di alto livello.

Sedi e specializzazioni: un’offerta formativa capillare

I corsi per il biennio 2024/2026 includono:

Experience manager delle filiere agroalimentari (Palermo, Agrigento, Sciacca, Menfi)

Tecnico superiore delle produzioni lattiero-casearie siciliane (Santo Stefano Quisquina)

Tecnico responsabile della filiera olivicola (Ribera e Menfi)

Tecnico superiore dei territori e del food experience (Bivona)

Tecnico responsabile della filiera frutticola mediterranea (Bivona)

Tecnico responsabile dell’agricoltura 4.0 (Lercara Friddi)

ITS Sicani: una comunità di apprendimento per la crescita professionale

L’ITS Sicani si propone come una comunità di apprendimento stimolante, focalizzata sulla crescita individuale e professionale di ogni corsista. I docenti, professionisti con comprovata esperienza nel settore, offrono un supporto costante durante il percorso formativo e nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.