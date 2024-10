Grande successo per i Recruiting Day di Webuild in Sicilia: Quasi 2.000 candidati a Palermo e Catania

Palermo e Catania hanno registrato un’affluenza record ai Recruiting Day organizzati da Webuild, in collaborazione con la Regione Siciliana. L’iniziativa ha attirato quasi 2.000 candidati, desiderosi di cogliere l’opportunità di formazione e lavoro nel settore delle infrastrutture. I Recruiting Day si sono rivolti a due categorie principali: disoccupati o inoccupati, con o senza esperienza pregressa nel settore edile, e giovani diplomati provenienti da istituti tecnici e professionali. L’obiettivo è offrire un percorso di ricollocazione o un primo ingresso nel mondo del lavoro, contribuendo alla crescita professionale e all’occupazione in Sicilia.

Oltre 860 candidati a Palermo e 960 a Catania

A Palermo, nella sede dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, si sono presentati oltre 860 candidati. A Catania, presso il palazzo ex-Ese, l’affluenza è stata ancora maggiore, raggiungendo quota 960 partecipanti. In entrambe le città, i Recruiting Day si sono articolati in due giornate distinte: una dedicata a candidati con o senza esperienza lavorativa pregressa, e l’altra rivolta specificamente ai giovani diplomati, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale. Questi numeri testimoniano il grande interesse suscitato dall’iniziativa e la forte domanda di lavoro qualificato nel settore delle infrastrutture in Sicilia.

Formazione e assunzione nel programma “Cantiere Lavoro Italia”

I Recruiting Day fanno seguito al Protocollo d’Intesa firmato nel novembre 2023 tra il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini. L’accordo si inserisce nel programma “Cantiere Lavoro Italia”, che prevede l’assunzione di 10.000 persone entro il 2026. Webuild si impegna a formare e assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati (come escavatoristi, elettricisti, impiantisti, meccanici addetti alle talpe TBM, minatori, carpentieri, gruisti) che figure di staff (come buyer, contabili lavori, ingegneri TBM). Ai candidati selezionati viene offerto un contratto di lavoro già dalla fase di formazione, con vitto e alloggio gratuiti durante il periodo di specializzazione, e il rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite.

Opportunità di lavoro nei cantieri Webuild in Sicilia

L’inserimento dei candidati selezionati è previsto nei cantieri dei numerosi progetti infrastrutturali che Webuild sta realizzando in Italia, tra cui diversi in Sicilia. Attualmente, Webuild è impegnata in sette progetti ferroviari per la linea ad alta capacità Palermo-Catania-Messina, che coprono 200 chilometri di rete, e nel Lotto 1 dell’autostrada Ragusa-Catania. Questi otto progetti genereranno circa 7.000 posti di lavoro, con oltre 3.000 persone già impiegate nei cantieri. L’obiettivo di Webuild è contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture siciliane, creando opportunità di lavoro qualificato e promuovendo lo sviluppo sostenibile dell’isola.

Il commento del Presidente della Regione Siciliana

“Quest’iniziativa rappresenta un passo concreto verso chi cerca lavoro, chi desidera migliorare la propria posizione professionale e chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro”, ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Il governo regionale ha promosso e supportato questa iniziativa con l’auspicio che il maggior numero possibile di giovani e disoccupati siciliani possa proseguire nei percorsi formativi avviati da Webuild e trovare un’opportunità di lavoro nei numerosi cantieri che il gruppo sta realizzando in Sicilia, contribuendo all’ammodernamento delle infrastrutture della nostra regione e del Paese”.