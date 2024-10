United Airlines vola a Palermo, collegamento diretto con New York

Dal prossimo maggio a settembre 2025, i viaggiatori potranno volare direttamente da Palermo a Newark New York grazie alla nuova rotta stagionale inaugurata da United Airlines. Il volo, operato tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) con un Boeing 767/400, offrirà un collegamento diretto tra la Sicilia e la Grande Mela.

Un ritorno atteso

Questo nuovo collegamento rappresenta il ritorno di United Airlines a Palermo dopo un progetto simile, previsto per il 2020, rimasto in sospeso a causa della pandemia. La compagnia aerea americana mantiene così l’impegno preso quattro anni fa, riproponendo il collegamento con il capoluogo siciliano.

L’impegno di Gesap

Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo. Ha sottolineato la passione e l’impegno del consiglio di amministrazione nel ripristinare la rotta e ha ringraziato sia la struttura di Gesap che United Airlines per il lavoro svolto.

Un’opportunità per scoprire la Sicilia

Con questo nuovo volo, United Airlines amplia la sua offerta di destinazioni italiane, che include già Venezia, Napoli, Milano e Roma. La compagnia si posiziona come unico vettore statunitense a collegare la costa occidentale degli Stati Uniti con l’Italia e, grazie all’utilizzo del Boeing 767-400, sarà l’unica a offrire posti Business Class completamente reclinabili tra gli Stati Uniti e Palermo.

United Airlines punta sulla Sicilia

La scelta di Palermo come nuova destinazione riflette la crescente domanda di viaggi verso l’Italia, prevista in ulteriore aumento per il 2025. United Airlines offrirà così un accesso privilegiato alla Sicilia, consentendo ai viaggiatori di scoprire la ricca storia, le spiagge e le bellezze architettoniche dell’isola, tra cui la celebre chiesa barocca di Casa Professa e il Teatro Massimo, il più grande teatro lirico d’Italia. Questo nuovo collegamento rafforza la presenza di United in Italia e conferma l’importanza strategica del mercato italiano per la compagnia.