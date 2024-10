Il contadino si fa furbo in Sicilia, nascono gli Ipermercati Regionali a Km 0

Un innovativo progetto, nato in Sardegna la scorsa primavera, sta per approdare in Sicilia: gli “Ipermercati Regionali a Km 0”. Questa iniziativa si propone di rivoluzionare il modo in cui i consumatori siciliani acquistano prodotti locali, offrendo un’alternativa diretta ai tradizionali canali di distribuzione. La presentazione ufficiale del progetto si terrà domenica 27 ottobre presso il Plaza Hotel Catania, in Viale Ruggero di Lauria, 43.

Liberare Produttori dalla “Schiavitù degli Intermediari”

L’obiettivo principale degli Ipermercati Regionali a Km 0 è quello di eliminare gli intermediari, consentendo un contatto diretto tra produttori e consumatori. Questo sistema mira a liberare agricoltori e artigiani dalla “schiavitù degli intermediari”, garantendo loro un maggiore controllo sulla vendita dei propri prodotti e un più equo ritorno economico.

Un’offerta ampia e completamente locale

Sebbene l’attenzione principale sia rivolta ai prodotti agricoli, gli Ipermercati Regionali a Km 0 offriranno anche una vasta gamma di prodotti artigianali locali. L’idea è quella di creare un punto di riferimento per i consumatori che desiderano acquistare prodotti di qualità, provenienti esclusivamente dal territorio siciliano. Questa iniziativa si distingue dai mercati contadini e dai mercati locali già esistenti, proponendosi come il primo vero e proprio ipermercato dedicato esclusivamente alla produzione locale.

Focus su sostenibilità ed economia locale

Come illustrato in un comunicato stampa, il progetto “Ipermercati Regionali a Km 0” è promosso da Noi Siamo Sardi Srls. L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare il legame tra produttori e consumatori, sostenendo l’economia locale e promuovendo la sostenibilità ambientale. L’offerta di prodotti freschi e di alta qualità garantirà un impatto positivo sulle comunità locali, incentivando un consumo etico e sostenibile.

L’evento di presentazione

La presentazione del progetto al Plaza Hotel Catania è a numero chiuso e richiede la prenotazione obbligatoria. Gli interessati possono registrarsi entro il 18 ottobre inviando una mail a noisiamosardisrls@gmail.com o chiamando il numero +39 329 577 7377. L’evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino questa innovativa iniziativa e scoprire come gli Ipermercati Regionali a Km 0 intendono contribuire alla crescita delle imprese siciliane e alla valorizzazione delle produzioni artigianali locali.