Apre un nuovo centro commerciale, Gruppo Arena investe in Sicilia

Aprirà prossimamente, nella zona commerciale di Misterbianco, nella sede dove vi fu il primo insediamento commerciale della provincia di Catania, ex Città Mercato, il nuovo centro commerciale del Gruppo Arena.

Orgoglio per la Nuova Apertura e Speranza di Sviluppo

«Siamo molti fieri della nuova apertura di Misterbianco, afferma Vito Tringale, vice segretario provinciale Ugl Terziario – nel passato infatti proprio in zona era nato il primo grande centro commerciale del sud Italia, in un territorio che negli anni ha visto svanire il cuore del commercio della provincia etnea. Ci auguriamo che l’apertura di questo nuovo centro commerciale possa fare da traino per lo sviluppo di un’area, oggi ridotta ad un deserto di capannoni sfitti».

Un’Azienda Siciliana di Successo

Inoltre, continua Tringale «il Gruppo Arena è una azienda dal cuore tutto Siciliano che negli anni è cresciuta ed è diventata il fiore all’occhiello della grande distribuzione, a differenza di altri gruppi di livello nazionale che hanno depredato il territorio lasciando solo perdita di occupazione e lavoro povero».

Impegno, Qualità e Innovazione nel Settore GDO

In aggiunta, afferma Vito Tringale «il Gruppo Arena ha dimostrato un impegno costante verso la qualità e l’innovazione nel settore della grande distribuzione organizzata, senza mai richiedere incentivi statali. La loro filosofia si basa sul mettere il cliente al centro delle eccellenze alimentari, creando così un ambiente in cui i lavoratori si sentono valorizzati e apprezzati per il loro contributo. Questo approccio ha permesso di formare un gruppo qualificato di dipendenti che condividono i valori dell’azienda e sono motivati a farne parte».