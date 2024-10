INPS assume 102 dipendenti in Sicilia, bando online e candidature aperte

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un importante piano di assunzioni, offrendo 1069 posti a tempo indeterminato in tutta Italia. Di questi, ben 102 posizioni saranno destinate alla Sicilia, rappresentando una significativa opportunità di lavoro per i professionisti del settore sanitario nell’isola. Il bando di concorso, pubblicato sul portale InPA e sul sito dell’INPS, prevede una selezione per titoli ed esami. La scadenza per la presentazione delle candidature, esclusivamente online, è fissata al 4 novembre 2024.

Attento ai requisiti per la candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere specifici requisiti. È richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o l’appartenenza alle categorie previste dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. I candidati devono aver compiuto 18 anni, godere dei diritti civili e politici, possedere l’idoneità fisica all’impiego e non essere stati destituiti o dispensati da precedenti incarichi nella pubblica amministrazione. Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza adeguata della lingua italiana, che sarà verificata durante un colloquio. Dal punto di vista accademico, è necessario il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito presso un’università italiana o equipollente, e una specializzazione o iscrizione all’anno accademico 2023/2024 al penultimo o ultimo anno di una serie di specializzazioni mediche, tra cui Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Anatomia Patologica, Igiene e Medicina Preventiva, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia e Ginecologia. Infine, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi.

Modalità di candidatura e selezione

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale InPA, utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 23:59 del 4 novembre 2024. I candidati dovranno compilare l’apposito modulo online e fornire un indirizzo PEC o un domicilio digitale. La selezione prevede una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. Ciascuna fase ha un punteggio massimo di 30 punti, per un totale di 90 punti. Qualora le candidature superino le 3.500 unità, sarà prevista una prova preselettiva con 50 quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica, legislazione sanitaria e sociale, deontologia professionale, organizzazione degli organismi di accertamento medico legale INPS ed elementi di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali. Solo i candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla prova orale.

Contratto e distribuzione dei posti

Ai vincitori del concorso sarà offerto un contratto a tempo pieno e indeterminato come professionista medico di prima fascia funzionale. I 1069 posti disponibili sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una significativa presenza in regioni come Lombardia (100 posti), Puglia (95 posti) e Sicilia (102 posti). Anche le grandi città come Roma (76 posti), Napoli (68 posti) e Milano (43 posti) offrono numerose opportunità. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i medici in cerca di una posizione stabile nel settore pubblico, contribuendo al rafforzamento del sistema sanitario nazionale.