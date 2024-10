Martin Scorsese ha DNA siciliano, ora torna nel suo paese

Il celebre regista in giro per la Sicilia mentre Polizzi Generosa si prepara ad accoglierlo. Il celebre Martin Scorsese riceverà la cittadinanza onoraria del paese natio dei suoi avi. Dal 9 al 13 ottobre, la cittadina siciliana sarà al centro dell’attenzione mondiale, ospitando il regista italo-americano per una serie di eventi legati al cinema e alle sue radici familiari.

Un ritorno alle origini

Per Scorsese, questo viaggio in Sicilia rappresenta un ritorno alle origini, un’occasione per riconnettersi con la terra dei suoi antenati. Suo padre, infatti, era originario di Polizzi Generosa, mentre la madre proveniva da Ciminna, entrambi paesi situati nell’entroterra palermitano. Questo legame familiare profondo rende la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ancora più significativa.

Master Class con Scorsese e Tornatore

Nell’ambito del progetto cinematografico internazionale Aldeas, promosso dal Movimento Scholas Occurrentes di Papa Francesco, Polizzi Generosa è stata scelta come rappresentante dell’Europa. In questo contesto, Scorsese e il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore terranno una master class, un’opportunità unica per aspiranti cineasti e appassionati di cinema. Le iscrizioni sono ancora aperte e hanno già superato le 100 adesioni. Per partecipare, è possibile inviare il proprio curriculum vitae a protocollo@comune.polizzi.pa.it o info@aldeas.org.

Proiezione di “Toro Scatenato” e Riprese nel Paese

Il programma della visita di Scorsese prevede una serie di eventi, tra cui la proiezione del film “Toro Scatenato” (Raging Bull) al Cinema Cristallo mercoledì 9 ottobre. Venerdì 11 ottobre, il regista effettuerà delle riprese in giro per il paese, catturando l’atmosfera e i paesaggi di Polizzi Generosa. Il culmine della settimana sarà domenica 13 ottobre, con la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria.

Un Nuovo Docufilm sulle antiche rotte siciliane

Oltre agli eventi a Polizzi Generosa, Scorsese è impegnato in Sicilia nelle riprese di un nuovo docufilm, ancora senza titolo, che esplora le antiche rotte marittime dell’isola. Il progetto, nato dalla collaborazione con l’archeologa subacquea Professoressa Briggs, si propone di svelare aspetti inediti della storia siciliana al grande pubblico. Le riprese hanno già toccato diverse località, tra cui Ustica, Taormina, Marausa, Palermo, Aidone, Piazza Armerina, Favignana, Mozia, Erice, Selinunte, le Cave di Cusa e Pantelleria. Il docufilm, coprodotto dall’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana e da Sikelia Productions, promette di essere un’affascinante scoperta del patrimonio storico e archeologico sommerso della Sicilia.