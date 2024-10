L’olio della Sicilia arriva ad Assisi per San Francesco, omaggio a Biagio Conte

Un gesto simbolico di devozione e impegno. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato alla festa di San Francesco ad Assisi, rinnovando il rito dell’offerta dell’olio per la lampada sulla tomba del santo, un gesto che la Sicilia ripete dopo 21 anni. Schifani ha sottolineato il profondo legame tra la Sicilia e i valori francescani di povertà, pace e amore per il prossimo e per il creato, valori che rispecchiano l’identità dell’isola come terra di incontro tra culture e religioni.

Il ricordo di Biagio Conte, testimone dello spirito francescano

Durante il suo intervento dal Loggiato del Sacro Convento, Schifani ha ricordato la figura di Biagio Conte, recentemente scomparso, definendolo un’incarnazione dello spirito francescano. Il presidente ha ricordato il pellegrinaggio a piedi di Conte ad Assisi nel 1991, evento che segnò l’inizio della sua missione di aiuto ai poveri e agli emarginati. Schifani ha condiviso il ricordo di un incontro con Conte poco prima della sua morte, durante il quale Conte lo esortò a non dimenticare gli ultimi. La Missione di Speranza e Carità, fondata da Conte a Palermo, è stata indicata come simbolo concreto della traduzione del messaggio di San Francesco in azioni di solidarietà.

L’attualità del messaggio francescano e l’impegno della Sicilia

Schifani ha evidenziato l’attualità del messaggio francescano, che invita a vivere in armonia con il creato, e ha ribadito l’impegno della Sicilia nel portare avanti questo messaggio di fratellanza. L’olio offerto, frutto della terra siciliana, è stato presentato come simbolo di pace, solidarietà e giustizia sociale. Il presidente ha auspicato che la luce della fraternità, come la lampada sulla tomba di San Francesco, illumini le azioni di tutti.

L’impegno del governo regionale per i più fragili

Il presidente ha concluso il suo intervento ricordando che la vera ricchezza risiede nell’amore, nel perdono e nell’accoglienza, valori ispirati da San Francesco e Biagio Conte. Ha ribadito l’impegno del suo governo nel proteggere le fasce più deboli e sostenere i più fragili.

Celebrazioni e iniziative per la festa di San Francesco

L’intervento di Schifani, trasmesso in diretta su RaiUno, ha concluso le celebrazioni della mattinata. La giornata ha incluso un incontro tra le autorità al Palazzo Municipale di Assisi, un corteo civile fino alla Basilica di San Francesco con la partecipazione del gruppo folcloristico Val d’Akragas, e una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha acceso la lampada votiva dei Comuni d’Italia. La Regione Siciliana ha finanziato il restauro di un dipinto del XVIII secolo custodito nella Basilica di San Francesco, raffigurante “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura”.