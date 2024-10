Auto fuori controllo in Circonvallazione, 5 feriti a Palermo

e

L’incidente

Intorno all’una di notte, un grave incidente stradale ha coinvolto cinque persone a Palermo, in viale Regione, all’altezza della rotonda Oreto. Una Lancia Y, con a bordo quattro uomini e una donna, è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti presenti sulla scena. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Tre di loro sono stati trasportati al Policlinico, mentre gli altri due al Civico. Successivamente sono giunti i vigili del fuoco e una pattuglia dell’Infortunistica della polizia municipale.

Le indagini

Gli agenti della polizia municipale hanno identificato i cinque occupanti della Lancia Y e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono stati richiesti accertamenti sanitari per valutare le condizioni del conducente al momento dell’impatto, elemento cruciale per stabilire eventuali responsabilità.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Lancia Y stava percorrendo viale Regione in direzione Catania quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Dopo una lunga sbandata, l'auto si è schiantata contro il guardrail, terminando la sua corsa in un'aiuola. Le indagini sono ancora in corso per determinare le esatte circostanze dell'incidente.