Licia Colò viene a Palermo e resta estasiata: “E’ stracolma di turisti”

Licia Colò è tornata in Sicilia, una terra a lei cara e che ha raccontato in diverse occasioni televisive. La conduttrice, con un radioso sorriso, ha condiviso sui social una foto scattata a Palermo, proprio di fronte al magnifico Teatro Massimo. “Splendida Palermo, ancora stracolma di turisti”, ha commentato nelle sue storie Instagram, testimoniando l’afflusso turistico che continua ad animare la città e la regione, favorito anche dalle temperature miti.

L’impegno ambientale al Forum “Risorsa Mare”

La recente visita di Licia Colò a Palermo non è stata solo turistica. La conduttrice ha partecipato al Forum “Risorsa Mare”, dove ha affrontato importanti tematiche legate all’ambiente e alle aree marine protette. Un argomento che le sta particolarmente a cuore e che esplora nel suo programma “Eden – Un pianeta da salvare”, in onda su La7. Nel programma, Licia Colò ci porta alla scoperta di luoghi incantevoli in Italia e all’estero, e ha già avuto modo di documentare le bellezze di Trapani e dell’Agrigentino.

Un viaggio di piacere con possibili spunti per “Eden”

L’hashtag #vacanze utilizzato sui social da Licia Colò suggerisce un viaggio di piacere. Tuttavia, conoscendo la sua passione per la natura e la sua dedizione alla scoperta di nuovi luoghi, è plausibile che questa visita possa offrire spunti e ispirazioni per futuri episodi di “Eden”. La Sicilia, con la sua ricca biodiversità e i suoi paesaggi moteplici, potrebbe essere protagonista di nuove emozionanti puntate.

Un ritorno alle radici siciliane

Non è la prima volta che Licia Colò visita la Sicilia. In passato, ha realizzato uno speciale per Tv2000 dedicato alla storia dell’isola, ripercorrendo le orme dei Mille. Sarebbe auspicabile rivederla impegnata in nuovi racconti dedicati alla nostra terra, magari con la partecipazione del marito Alessandro Antonino, alias Mr. Nat, regista di “Eden”, che con i suoi interventi arricchisce le narrazioni della conduttrice.

Un futuro ritorno in Sicilia?

Considerando l’affetto di Licia Colò per la Sicilia e il suo impegno nella valorizzazione dell’ambiente, ci auguriamo di rivederla presto impegnata in nuovi progetti dedicati alla nostra regione. La sua sensibilità e la sua capacità di raccontare le bellezze del nostro pianeta sono un prezioso contributo alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale.