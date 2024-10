Graduatorie in esaurimento: la caccia ai supplenti è iniziata anche in Sicilia

Le graduatorie di istituto si stanno esaurendo in tutta Italia, anche in Sicilia. La carenza di insegnanti riguarda diverse discipline, dalle materie scientifiche a italiano, e coinvolge anche le maestre.

Annunci online per supplenti

Per far fronte alla carenza di docenti, le scuole stanno pubblicando annunci online per reclutare supplenti. Il nuovo sistema di reclutamento, chiamato “Interpello“, prevede che gli istituti scolastici pubblichino gli annunci e raccolgano le candidature. Questo sistema sostituisce le Mad (messe a disposizione).

Chi può candidarsi?

Possono rispondere agli annunci non solo gli insegnanti abilitati, ma anche i neo-laureati e persino gli studenti. Le scuole valuteranno i candidati in base ai titoli e all’esperienza, privilegiando chi ha già lavorato nel medesimo istituto.

Province colpite dalla carenza

Oltre trenta province italiane hanno già avviato le procedure di Interpello. Tra queste, Torino, Novara, Milano, Monza, Bergamo, Pavia, Mantova, Bologna, Genova, La Spezia, Livorno, Siena, Prato, Vicenza, Venezia, Padova. La carenza di professori si fa sentire anche al Sud, con province come Catanzaro e Ragusa, in Sicilia, che vedono le proprie graduatorie svuotarsi.