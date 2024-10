Leroy Merlin assume in Sicilia, ricerca per venditori a Catania e Palermo

Leroy Merlin Italia, azienda leader nel settore del miglioramento della casa, annuncia l’apertura di 12 posizioni lavorative per venditori in Sicilia. Le opportunità sono disponibili presso i punti vendita di Catania Belpasso, Catania Fontanarossa, Palermo Forum e Palermo Mondello.

Profili Ricercati e Formazione

L’azienda ricerca candidati con background in ambito vendite, preferibilmente nel settore retail, arredamento o progettazione. I neoassunti parteciperanno ad un programma di training on the job con tutor dedicati e attività di e-learning, focalizzate su tecniche di vendita, relazione con il cliente, strumenti digitali e conoscenza dei prodotti.

Mansioni e Responsabilità

I venditori selezionati supporteranno i clienti nell’ideazione e realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione, offrendo consulenza specializzata e soluzioni personalizzate. Si occuperanno inoltre di assistere i clienti durante il processo di acquisto, dalla scelta dei prodotti alla finalizzazione dell’ordine.

Benefit e Crescita Professionale

Leroy Merlin Italia offre ai propri dipendenti un pacchetto retributivo competitivo, comprensivo di partecipazione agli utili aziendali, benefit, sconti dedicati e convenzioni. L’azienda investe nella crescita professionale dei propri collaboratori, offrendo percorsi di formazione continua e possibilità di avanzamento di carriera interna. Il lavoro si svolge su turni programmati di 5 giorni a settimana, dal lunedì alla domenica.

Requisiti per Candidarsi

Per candidarsi è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa nella vendita assistita e/o nel settore arredamento e progettazione. Completano il profilo: intraprendenza, orientamento al risultato e al miglioramento continuo.

Come Candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura consultando la sezione “Lavora con Noi” del sito ufficiale di Leroy Merlin Italia. Le posizioni sono aperte anche a candidati provenienti da altre aziende del settore retail, GDO o specializzate in prodotti per la casa e il fai-da-te.