Aeroitalia pronta a dire addio a Palermo? C’è l’indiscrezione

Aeroitalia vuole lasciare Palermo? Secondo fonti interne non ufficiali, Aeroitalia starebbe valutando di cessare le operazioni all’aeroporto di Palermo. Il vettore aereo italiano, che vola verso Roma e recentemente anche Bergamo, lascerebbe il capoluogo siciliano dopo aver trasportato circa 400 mila passeggeri in un anno. A riportare la notizia è Avionews.

La compagnia non ha ancora confermato ufficialmente la decisione

Al momento Aeroitalia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. La notizia appare in controtendenza rispetto alle recenti aperture di nuove rotte annunciate dal vettore, che ha iniziato il 2024 con ottime performance finanziarie.

Aeroitalia ha ampliato l’offerta di voli dalla Sicilia

Di recente Aeroitalia ha messo in vendita voli da Catania, Comiso, Palermo e Trapani per numerose destinazioni italiane. Un segnale che lascia presagire un rafforzamento della presenza della compagnia nell’isola e non la volontà di abbandonare la Sicilia.