Producevano vino in due cantine clandestine, sequestri dei Nas nel Palermitano

PALERMO – I Carabinieri del NAS di Palermo, con il supporto dei tecnici dell’ASP, hanno individuato e sequestrato uno stabilimento di trasformazione dell’uva in vino privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Oltre 4 tonnellate di uva e mosto in fermentazione sono state poste sotto sequestro, insieme all’intero stabilimento, per un valore complessivo stimato intorno ai 60.000 euro. Il titolare dell’azienda è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro.

Secondo sequestro in un’azienda simile

In un’altra azienda vinicola della provincia, le autorità hanno scoperto un secondo impianto abusivo, anch’esso privo di autorizzazione. In questo caso, circa 5 tonnellate di uva in fermentazione sono state sequestrate, insieme all’intero opificio. Il valore del sequestro supera i 70.000 euro. Anche in questa situazione, il titolare è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro.