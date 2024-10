In Sicilia caldo anomalo ad ottobre, la siccità persiste

L’inizio di ottobre in Sicilia sarà caratterizzato da temperature miti e condizioni variabili, a causa dell’influenza di correnti sud-occidentali. Purtroppo, la regione rimarrà ai margini delle perturbazioni atlantiche che interesseranno l’Italia peninsulare, senza quindi ricevere le piogge autunnali, estese e consistenti, necessarie per mitigare la grave crisi idrica che affligge l’isola.

La siccità persiste nonostante le piogge di settembre

I bassi livelli dei principali invasi regionali, come l’Ancipa ai minimi storici, dimostrano che le piogge temporalesche sparse di settembre non sono state sufficienti a risolvere la situazione. Per porre fine alla siccità, è necessario un periodo prolungato di piogge e un cambiamento nella circolazione atmosferica a grande scala, almeno semestrale.

Previsioni meteo: caldo anomalo fino al 4 ottobre

Dopo un martedì stabile e soleggiato, tra mercoledì e giovedì si prevede un aumento della nuvolosità nelle province occidentali e tirreniche, con possibili isolati disturbi tra Agrigentino e Trapanese. Tra il 4 e il 5 ottobre, la coda della perturbazione che interesserà il Centro-Nord potrebbe raggiungere la Sicilia, portando un aumento della nuvolosità e qualche pioggia di passaggio, di modesta entità, su Trapani, Agrigento, Palermo, Messina e, occasionalmente, sull’Etna e la dorsale peloritana.

Temperature elevate, soprattutto sulla costa ionica

L’inizio di ottobre sarà caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali, in particolare nella Piana di Catania e sulla costa ionica. Tra mercoledì 2 e venerdì 4 ottobre, Catania e Siracusa potrebbero raggiungere i 31-33°C. Palermo vedrà massime tra 27 e 30°C, mentre Messina e Agrigento intorno ai 26-28°C. Le anomalie termiche saranno alimentate dai venti di Libeccio, con raffiche che potrebbero superare i 50-60 km/h.

Previsioni per mercoledì 2 ottobre

Mercoledì 2 ottobre si prevede un cielo inizialmente poco nuvoloso, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata a partire dal Trapanese, in estensione al resto della regione entro sera. Non si escludono isolati fenomeni, soprattutto nel settore centro-occidentale. Venti moderati da sud, con possibili rinforzi sul settore occidentale e sul versante tirrenico occidentale. Mari: mosso il Canale di Sicilia, poco mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore aumento, soprattutto le minime.

Calo termico atteso dal 5 ottobre

Un calo delle temperature, con valori più in linea con la stagione autunnale, è previsto a partire dal 5 ottobre, grazie all’arrivo di correnti più fresche e umide di origine atlantica.