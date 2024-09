Colpo grosso al distributore IP: ladri spariscono con la cassa

Nella notte, malviventi hanno preso di mira il distributore di benzina IP situato in via Trabucco a Palermo, nei pressi dell’ospedale Cervello. Per evitare di essere identificati, i ladri hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza dell’impianto.

Furto della cassa

Dopo aver disattivato i sistemi di sorveglianza, i malviventi si sono introdotti nel gabbiotto del distributore e hanno asportato la cassa. L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Indagini in corso

I carabinieri sono attualmente impegnati nelle indagini e stanno analizzando le immagini provenienti da altri impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare i responsabili del furto.