Lavoro urgente per 700 addetti alla sicurezza in Sicilia, selezioni a Palermo

Istituto di Vigilanza Coopservice, parte del Gruppo Coopservice, cerca con urgenza 700 addetti alla sicurezza e alla vigilanza privata da assumere nei prossimi 6 mesi in Emilia-Romagna. Per questo giovedì 26 settembre organizzerà a Palermo un recruiting day per selezionare guardie giurate disponibili a trasferirsi.

Selezioni a Palermo il 26 settembre

La ricerca di personale interessa tutte le province siciliane. Ai candidati selezionati sarà offerto supporto per il trasferimento con possibilità di alloggio e altri benefit. Le selezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 17 presso l’Hotel Athenaeum in via Giannettino 4 a Palermo.

Profilo aziendale

Con 40 anni di esperienza nella vigilanza privata, Coopservice offre vari servizi di sicurezza personalizzati. Utilizza tecnologie all’avanguardia per garantire la massima efficienza. Copre l’intero territorio nazionale con oltre 3000 operatori e 400 pattuglie in 30 sedi.

Requisiti per la posizione di guardia giurata

– Disponibilità a trasferirsi in Emilia-Romagna

– Decreto di Guardia Giurata in corso di validità

– Porto d’armi

– Patente B

– Buone capacità relazionali e comunicative

Coopservice valorizza le diversità e garantisce pari opportunità. Le candidature saranno valutate per competenze ed esperienza.