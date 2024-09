La Metro di Palermo si allarga, pronta la Fermata Libertà

Dal 27 ottobre, i passeggeri palermitani potranno usufruire della nuova fermata Libertà lungo l’Anello Ferroviario. Questo importante traguardo arriva dopo anni di attesa e numerosi ritardi, come confermato dal fascicolo di circolazione delle linee di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). La nuova fermata, ufficialmente denominata “Palermo Libertà“, segna un passo significativo nel potenziamento del trasporto pubblico metropolitano.

La fermata Libertà come parte del progetto di prolungamento

L’inaugurazione della fermata Libertà si inserisce nel più ampio progetto di prolungamento dell’Anello Ferroviario, che include anche i cantieri attualmente in corso per le future fermate Porto e Politeama. Questi interventi mirano a estendere la rete ferroviaria urbana, migliorando la connettività tra punti strategici della città.

L’Anello Ferroviario: un sistema di trasporto in evoluzione

L’Anello Ferroviario, inaugurato negli anni ’90, è un sistema circolare che collega l’hub Notarbartolo con diverse aree cruciali di Palermo. Il progetto iniziale prevedeva il collegamento con il porto e Piazza Politeama. I lavori per queste ultime fermate sono in corso, mentre è prossima la consegna della progettazione esecutiva per il secondo stralcio dell’Anello, che completerà il percorso circolare, collegando Politeama a Notarbartolo.

Posizione strategica della fermata Palermo Libertà

La fermata Palermo Libertà è situata lungo Viale Lazio, nel tratto compreso tra gli incroci con Via Libertà e Via Sicilia. Questa posizione strategica consentirà di servire diverse aree limitrofe, tra cui il Quartiere Matteotti, l’Istituto “Don Bosco”, Viale Campania, Piazza Don Bosco e il complesso viario di Via Brigata Verona – Piazza Leoni. La nuova fermata contribuirà a migliorare l’accessibilità a importanti punti di interesse della città.