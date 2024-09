Lavoro in Sicilia: Randstad assume 1000 persone anche senza esperienza

Randstad, azienda leader mondiale nella ricerca del personale, organizza un Recruiting Day nazionale mercoledì 25 settembre, con l’obiettivo di selezionare 1000 nuovi talenti. Tra le 200 filiali italiane coinvolte, anche diverse in Sicilia offriranno opportunità di lavoro: Catania, Enna, Palermo, Milazzo, Ragusa e Siracusa.

Come partecipare al Recruiting Day e candidarsi

I candidati avranno l’opportunità di incontrare esperti del settore, migliorare il proprio curriculum, sostenere colloqui individuali e scoprire le posizioni aperte in linea con il loro profilo. In caso di esito positivo, verranno messi in contatto con le aziende del territorio. L’iniziativa è aperta a tutti, dai giovani in cerca di prima esperienza ai professionisti che desiderano cambiare carriera.

Un’occasione unica per entrare nel mondo del lavoro

“I recruiting day rappresentano, per tutti i talenti, un’occasione di concreto valore – commenta Arnaldo Carignano, Talent Director Randstad. Non si tratta, infatti, solo di un momento utile per scoprire le offerte di lavoro disponibili sul territorio, ma anche e soprattutto di un’opportunità per farsi conoscere, essere affiancati in modo mirato nella definizione dei propri obiettivi e prepararsi al meglio a costruire il proprio futuro professionale”.