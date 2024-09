Tragedia a Palermo, ragazzo di 23 anni stroncato da un malore improvviso mentre fa sport

Tragedia questa mattina a Palermo, dove un giovane di 23 anni, Giuseppe Tavarella, ha perso la vita mentre faceva jogging in via Matteo Bonello. L’episodio è avvenuto all’alba, quando il ragazzo, che era solito allenarsi in quella zona, si è accasciato improvvisamente a terra.

Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al giovane. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il ragazzo si è rivelato vano.

La comunità del Gonzaga Campus piange la scomparsa dell’ex alunno

La notizia della morte di Giuseppe ha sconvolto la comunità del Gonzaga Campus, dove il giovane aveva studiato. In un toccante messaggio di cordoglio, la scuola lo ricorda come un ragazzo “solare, intelligente, sorridente, dinamico, sensibile, sempre pronto a scommettersi per gli altri”.

Un ultimo saluto a Giuseppe: la cerimonia funebre si terrà martedì 17 settembre

Giuseppe, che dopo il diploma al Gonzaga Campus aveva intrapreso gli studi in Medicina, è ricordato con affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto. La scuola si riunirà in preghiera insieme alla famiglia del giovane martedì 17 settembre alle ore 11 presso la Chiesa di San Michele per un ultimo saluto terreno.