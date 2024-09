Notte di follia a Palermo: maxi rissa con 30 partecipanti e panico

Alle 4 del mattino, la tranquillità di via dei Chiavettieri, importante arteria di accesso a uno dei quartieri di Palermo, è stata sconvolta da una violenta rissa che ha visto coinvolte circa 30 persone.

L’intervento della polizia

L’intervento immediato delle forze dell’ordine, già presenti in zona, ha fortunatamente posto fine alla colluttazione. La vista degli agenti ha infatti messo in fuga i partecipanti, evitando il peggio.

Indagini in corso

La Questura, che ha definito i partecipanti alla rissa come un “gruppo di facinorosi”, sta ora indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la violenta zuffa.