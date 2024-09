Corleone sotto shock: uomo muore in clinica, aperta un’inchiesta

Un uomo di 76 anni, Vincenzo Scianni di Corleone, è deceduto alla clinica Orestano di Palermo in seguito a complicazioni sorte dopo un intervento chirurgico per la rimozione di un calcolo renale. I familiari, sospitando un caso di malasanità, hanno sporto denuncia alle autorità competenti.

Indagini in corso per fare luce sulla vicenda

Il Pubblico Ministero, dopo l’ispezione del medico legale, ha disposto l’autopsia sul corpo di Scianni, che verrà effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. La famiglia del defunto, nel frattempo, ha nominato un medico legale di parte che assisterà all’esame autoptico.

Ricostruzione dei fatti: dalla sala operatoria al decesso

Secondo le prime ricostruzioni, il signor Scianni sarebbe giunto in buone condizioni di salute alla clinica Orestano per sottoporsi all’intervento programmato. Dopo la prima operazione, tuttavia, si sarebbe resa necessaria una seconda operazione per l’asportazione di un rene. A seguito di un peggioramento del quadro clinico, la clinica avrebbe richiesto il trasferimento d’urgenza del paziente in un reparto di terapia intensiva, ma il trasferimento non sarebbe avvenuto a causa del sopraggiunto decesso dell’uomo. La clinica Orestano, al momento, si è astenuta dal rilasciare dichiarazioni.