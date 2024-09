Ondata di freddo in arrivo: la Sicilia rischia un autunno anticipato?

L’estate volge al termine e l’autunno si prepara ad un ingresso precoce sull’Italia. Un’ondata di aria fredda di origine artica sta per raggiungere la penisola, portando con sé un brusco calo delle temperature e la possibilità di piogge intense, soprattutto lungo il versante tirrenico. La Sicilia sarà coinvolta.

Aria Artica in arrivo sull’Italia

Come ripora Agrimeteo Corleone, un fronte freddo proveniente dal nord Europa, spinto da un potente anticiclone atlantico che si estende fino alla Russia, sta per raggiungere l’Italia. Questo sistema porterà ad un abbassamento delle temperature, con valori fino a -8°C a 850 hPa sui versanti occidentali nel fine settimana, temperature eccezionalmente basse per il periodo.

Incertezza sulla Sicilia

La situazione meteorologica per la Sicilia appare più complessa. Mentre è previsto un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la penisola, con piogge e instabilità, la posizione esatta della perturbazione sul Mediterraneo centrale rimane incerta. I modelli matematici mostrano difficoltà nel prevedere con precisione l’estensione della massa d’aria fredda, lasciando un punto interrogativo sulla possibilità di piogge intense sull’isola, soprattutto nel settore tirrenico.

Settimana prossima a rischio piogge?

Le previsioni a lungo termine, seppur da confermare, suggeriscono la possibilità di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo orientale a partire dal 16-17 settembre. Questa configurazione potrebbe richiamare aria fredda e instabile verso la Sicilia, aumentando la probabilità di precipitazioni, soprattutto nel settore occidentale dell’isola. La situazione è in continua evoluzione e necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Focus sulla Sicilia

Venerdì 13 intanto si preannuncia una giornata con cielo molto nuvoloso, soprattutto nelle zone settentrionali e occidentali della Sicilia, dove non si escludono piogge sparse e localmente intense, in particolare nel messinese. Il settore orientale dell’isola dovrebbe rimanere più asciutto, con nuvolosità meno estesa. Venti moderati o forti provenienti da ovest interesseranno tutta la regione. I mari saranno mossi o molto mossi, in particolare il Canale di Sicilia e il mar Tirreno. Le temperature subiranno una generale diminuzione.

Weekend all’insegna dell’instabilità

Nel corso del fine settimana, l’instabilità meteorologica persisterà sulla Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico, a causa del flusso di correnti fresche e instabili richiamate dalla circolazione depressionaria che si posizionerà tra il Mediterraneo orientale e la Grecia.