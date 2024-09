Arrivano temporali e fresco in Sicilia, c’è la data

L’estate volge al termine? Da lunedì aria autunnale in arrivo sulla Sicilia. Dopo un’estate africana che ha infiammato l’isola, la Sicilia si prepara ad un brusco cambio di scenario. Già da lunedì prossimo, infatti, si prevede un radicale cambio di circolazione atmosferica che porterà piogge diffuse e un netto calo delle temperature.

Le previsioni non lasciano spazio a dubbi: l’estate subirà un duro colpo. Un’ondata di aria fresca, con possibili infiltrazioni di aria di estrazione polare nel corso della settimana successiva, spazzerà via il caldo torrido che ha caratterizzato le ultime settimane. Fino a domenica, però, il caldo non mollerà la presa, con temperature massime che potranno raggiungere, e in alcuni casi superare, i 36/37°C. Da lunedì notte, invece, l’arrivo delle correnti atlantiche darà il via ad un generale ricambio della struttura atmosferica, con i primi segnali di un timido autunno.

Le temperature subiranno un forte calo tra il 9 e il 10 settembre, attestandosi su valori inferiori alle medie stagionali per il resto della settimana. Le piogge, inoltre, faranno la loro comparsa su tutta l’isola, anche se al momento è impossibile quantificarne l’intensità e la durata.

È importante sottolineare che questo repentino cambio di scenario non significa l’arrivo del freddo polare. Si tratterà, piuttosto, di un assaggio di autunno, con temperature gradevoli e un clima più consono al periodo.

Il dominio anticiclonico con contributo africano, che ha regalato settimane di caldo intenso, ha le ore contate. Le correnti atlantiche prenderanno il sopravvento, portando con sé una ventata di aria fresca e un po’ di pioggia. Nonostante le alte probabilità di un brusco cambio climatico a partire da lunedì, è ancora presto per escludere un ritorno del caldo nelle prossime settimane. Gli esperti, infatti, invitano alla prudenza, sottolineando come la situazione meteorologica sia in continua evoluzione.