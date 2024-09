Tornano i treni storici in Sicilia, un viaggio indietro nel tempo

Con l’arrivo dell’autunno, si rinnova l’appuntamento imperdibile per gli amanti dei treni storici e del turismo slow: tornano in Sicilia i suggestivi convogli d’epoca che fino al prossimo dicembre permetteranno di esplorare l’isola comodamente seduti in carrozze dal fascino retrò. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è promossa dall’assessorato regionale del Turismo in collaborazione con Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, con l’obiettivo di valorizzare itinerari insoliti e poco conosciuti, incentivando la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Viaggiare nel tempo ammirando paesaggi mozzafiato

A bordo di queste antiche carrozze, perfettamente restaurate, si potrà vivere un’esperienza di viaggio autentica, lento e rilassante. I finestrini e gli spazi aperti delle mitiche vetture “a terrazzini” degli anni ’30 regaleranno una prospettiva unica sui panorami siciliani. Il fascino vintage dei velluti e degli arredi d’epoca faranno da cornice a un itinerario che alternerà la scoperta dell’entroterra a località marinare e città d’arte.

Alla scoperta dei tesori nascosti dell’isola

Grazie ai treni storici sarà possibile raggiungere mete famose e centri minori, alla ricerca di tutte le sfaccettature della Sicilia. Da Agrigento con la sua Valle dei Templi alle ceramiche di Caltagirone, dall’antica Siracusa con il quartiere di Ortigia alla Modica barocca, passando per i siti archeologici di Selinunte e le montagne intorno a Bronte: ogni angolo dell’isola racchiude tesori tutti da scoprire.

Un viaggio a misura di cicloturista

Novità di quest’anno è la presenza di carrozze attrezzate con rastrelliere per il trasporto di ben 50 biciclette, per intercettare anche i flussi del cicloturismo in forte crescita. Le due ruote potranno essere portate a bordo e permettere così di pedalare alla scoperta dei dintorni delle località raggiunte in treno.

Partenze da tutta la Sicilia fino a dicembre

Il ricco programma, che conta 33 appuntamenti, prevede partenze da Palermo, Messina e Catania per soddisfare i viaggiatori provenienti da tutta la regione. I treni viaggeranno fino all’8 dicembre, con l’obiettivo di promuovere il territorio anche nella bassa stagione. Considerato il tutto esaurito delle scorse edizioni, il consiglio è di acquistare per tempo i biglietti sui canali Trenitalia. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione con fondi europei.

Un tuffo nella storia a bordo di vere icone ferroviarie

Salire a bordo di questi treni d’altri tempi significa compiere un vero e proprio viaggio nella storia delle ferrovie italiane. Si potranno ammirare locomotive a vapore degli anni ’30 perfettamente restaurate, come la mitica “Littorina”, simbolo del boom economico e del turismo di massa. Un’occasione unica per rivivere l’atmosfera di viaggi che hanno segnato un’epoca, viaggiando su binari mozzafiato verso la scoperta della Sicilia più autentica.