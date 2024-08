Torna il caldo africano in Sicilia, ci saranno notti tropicali

Torna il caldo africano in Sicilia che durerà per tutto l’inizio del mese di settembre. Ci saranno ancora una volta notti tropicali complice la forte umidità nell’aria. A partire dal fine settimana la Sicilia si prepara ad affrontare un altro periodo bollente, con un ulteriore incremento delle temperature minime e massime.

Come prevedono gli esperti, le notti si trasformeranno in vere e proprie “notti tropicali”, con le minime che non scenderanno sotto i 20°C e le massime che potranno toccare i 38-39°C. Questa ondata di caldo è causata dal rinforzo dell’alta pressione subtropicale, che continuerà a dominare la regione, posticipando così la fine dell’estate.

Anche se in molti ci speravano, l’inizio di settembre non porterà alcun sollievo, anzi ci sarà ancora forte caldo. Secondo Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito iLMeteo.it, la Sicilia dovrà fare i conti con un caldo anomalo e afoso. Le temperature, infatti, si manterranno elevate, con picchi che potrebbero raggiungere i 34-35°C. Questa situazione sarà accompagnata da un’elevata umidità, creando condizioni di forte disagio per gli abitanti dell’isola che percerpiranno temperature ancora più elevate rispetto a quelle misurate dai termometri.

Il fine settimana promette di essere ancora più caldo e soleggiato. Se al nord Italia le temperature saranno elevate, con picchi di 35°C in Emilia Romagna, Friuli e Veneto, il centrosud non sarà da meno, con temperature che toccheranno i 37°C, specialmente in Sardegna, Toscana e Lazio. Anche in Sicilia, il weekend sarà caratterizzato da sole splendente e temperature elevate, con valori che si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali.

Il bollettino della Protezione civile dove che “L’aumento della pressione, pur in presenza di instabilità residua al Centro-Sud, darà inizio ad una nuova fase di tempo più stabile. La ventilazione si presenterà

debole o moderata in prevalenza dai quadranti settentrionali, con tendenza all’intensificazione lungo le coste adriatiche centro-meridionali. Le temperature

tenderanno ad aumentare”.